Fenati, "Chiedo scusa, non sono stato un uomo"

"Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo!". Renato Fenati ammette la responsabilità per la scorrettezza del gesto a Misano e chiede scusa. "Le critiche sono corrette e comprendo l'astio nei miei confronti. È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono cosí, chi mi conosce bene lo sa".

Arriva la decisione di espellere dal team di Moto2 il pilota dopo la follia in pista di ieri, quando con la mano ha premuto sul freno della moto di Manzi, di fianco a lui.

"Possiamo comunicare che il Marinelli Snipers Team rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati per il suo comportamento antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l'immagine di tutti. Con rammarico dobbiamo constatare che il suo gesto irresponsabile ha messo in pericolo la vita di un altro pilota e non può essere scusato in alcun modo".