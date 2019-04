Feriscono e mutilano i clienti per truffare le assicurazioni, a Palermo

Un’organizzazione criminale operante nel settore delle assicurazioni a Palermo è stata oggetto di una maxioperazione da parte della Polizia. Secondo le indagini, il gruppo “metteva in scena” gravissimi danni fisici ed incidenti, arrivando anche a mutilare e fratturare i corpi delle vittime compiacenti. In totale, nell’operazione sono state fermate 42 persone tra cui anche un avvocato palermitano incaricato di curare la parte legale. Tra i clienti di questa organizzazione, una delle persone che ha accettato di farsi ferire è morta ed è stata trovata su una strada del capoluogo, in seguito alle fratture provocate per inscenare un incidente stradale.