Ferito alla testa da diversi colpi di pistola, nel Milanese

Ferito un uomo di 64 anni da alcuni colpi di pistola alla testa, all’interno di un cantiere in Cascina Vione nel Milanese. Trasportato alla clinica Humanitas di Rozzano, si trova in gravissime condizioni. Secondo le indagini, l’uomo ha diversi precedenti per associazioni a delinquere, dettaglio che non fa che aumentare la lista di possibili moventi analizzati dalle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo le dinamiche.