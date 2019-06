Non si ferma all’alt, poliziotto spara contro un’auto a Rimini

Un poliziotto della Stradale di Rimini è accusato per l’accensione e l’esplosione di quattro colpi di pistola contro una vettura condotta da un 28enne, il quale non si era fermato all'alt, in via Tonale. L’episodio risale al primo di giugno. Non è ancora stato aperto un procedimento disciplinare, e nella valutazione potrebbe incidere lo stato di servizio del poliziotto, encomiato nel 2012 per il salvataggio di una famiglia da un incendio. Quel giorno un ragazzo non si era fermato all'alt perché in ritardo, oltre che al cellulare, tentando inoltre di investire il poliziotto, a detta di quest’ultimo. L’uomo quindi ha estratto la pistola ed ha esploso quattro colpi finiti nel lunotto posteriore dell’auto.