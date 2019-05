Ferma la metropolitana azionando un dispositivo d’emergenza a Milano

"Vengo da Krypton, è stata un'energia a muovere la mia mano per fermare i treni". Sono le parole di giustifica date alla polizia dall’uomo di 29 anni che ha bloccato per 9 volte la circolazione nelle metropolitane di Milano attivando il dispositivo di abbassamento della tensione, con conseguente denuncia per interruzione di pubblico servizio. Secondo le dichiarazioni del responsabile, l’uomo verrebbe da Krypton, il pianeta immaginario d’origine di Superman. Le circostanze hanno portato il 29enne ad essere accompagnato all'ospedale San Paolo per una visita psichiatrica.