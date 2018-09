Fermata al confine, custodiva due serpenti nella borsa

Una donna originaria della Svizzera, in viaggio di ritorno in automobile insieme alla sua famiglia, è stata fermata al confine con l’Italia per un controllo da parte delle guardie svizzere al valico tra Maslianico e Pizzamiglio. Nella borsetta della donna, sono stati ritrovati due serpenti boa.

Gli esemplari, della specie Conscrictor Imperatori, erano custoditi in due contenitori trasparenti, e sono stati individuati attraverso l’uso delle unità cinofile, che ne hanno fiutato l’odore. Gli animali però non erano stati dichiarati, e al momento del ritrovamento non erano provvisti nemmeno di un’autorizzazione Cites, necessaria all’importazione ed esportazione.

Infine, i due serpenti sono stati lasciati in custodia alla donna, che però non avrà il diritto di disporne. In più è stato un deposito cauzionale.