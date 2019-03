Fermata gang di 20enni a Varese per vari episodi di furti e rapine

Arrestate dai Carabinieri 8 persone in corso di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, in seguito all’accusa di rapina e detenzione illecita di armi. L’indagine è nata in seguito ad una serie di furti messi a segno nelle sale slot della provincia di Varese, e pone al centro dei colpi un gruppo di 4 rapinatori sui vent’anni, già fermati in passato dai militari per reati simili. Tra le persone arrestate, figurano anche i genitori di uno dei membri della banda, identificato come il presunto leader del gruppo. Nel corso dei vari colpi, uno dei gestori delle sale slot è stato inoltre incappucciato e picchiato dalla gang, per poi essere rinchiuso nel retro.