Fermati un italiano e un marocchino per istigazione al terrorismo

Dopo essersi addestrati per mesi a compiere atti terroristici di sabotaggio e combattere a fianco dei miliziani dell'Isis in Siria, Giuseppe Frittitta, palermitano, e Ossama Gafhir, marocchino, sono stati fermati per istigazione a commettere reati di terrorismo e auto-addestramento per compiere atti terroristici. Dopo essersi conosciuti su internet, i due Ossama ha spinto l’italiano alla radicalizzazione, il quale ha anche avuto rapporti con una jihadista americana negli Usa incaricata di fornirgli indicazioni sulle zone delle battaglie dell'Isis. L’uomo, che adesso si fa chiamare Yusuf, si è sposato con una cittadina marocchina nella città di Brescia.