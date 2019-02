Fermati ladri nel Bolognese

Sono stati arrestati due “sciacalli” dopo la piena del fiume Reno, nel Bolognese, che hanno invaso un’abitazione abbandonata dal proprietario di casa durante le esondazioni per rubare una lavatrice. A scoprirli sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno sorpreso i due ladri di origine romena, a bordo di un autocarro su cui era stata caricata appunto la lavatrice, insieme a una stufa elettrica, a una valigetta per attrezzi vuota e a strumenti da scasso. Tra gli oggetti rubati, figura anche una lancia artigianale con la punta di pietra utilizzata dai due per rompere i vetri delle auto.