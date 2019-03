Fermati i responsabili della rapina ad un portavalori a Milano

Sono stati fermati dai Carabinieri tre pregiudicati originari di Gela in provincia di Caltanissetta, per la rapina ad un portavalori risalente al 25 gennaio scorso a Peschiera Borromeo in provincia di Milano. Nel colpo, hanno sparato con un colpo di fucile al parabrezza del mezzo blindato, applicando inoltre del finto esplosivo alla portiera del conducente portando via 30.000 euro e una pistola delle guardie giurate. Al termine dell’indagine sono infatti state ritrovate le armi del colpo e quella sottratta alle forze dell’ordine, ancora in loro possesso.