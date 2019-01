Fermato container con 650 chili di cocaina

Sono circa 650 i chili di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno, divisa in 582 panetti. Nascosta in 23 borsoni all'interno di un container contenente caffè a bordo di una nave portoghese proveniente da Algericas in Spagna, si tratta di uno dei più importanti sequestri degli ultimi dieci anni. Spedito da una società in Honduras e imbarcato a Puerto Cortes, il container doveva poi finire ad un'azienda di Madrid, venendo però intercettato dai finanzieri che hanno monitorato la nave da prima che entrasse in porto. "Un'operazione enorme, eccezionale. Grazie a nome di tutti gli italiani", commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.