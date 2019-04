Va ad una festa sulla spiaggia e viene abusata, a Rimini

Sono in corso le indagini di approfondimento della denuncia di una ragazza di 14 anni di Rimini, la quale ha riferito di essere stata abusata sessualmente da un coetaneo il 25 aprile durante una festa sulla spiaggia a Cattolica. La vittima ha riferito di aver bevuto molto durante la serata e che ad un certo punto si è appartata con un coetaneo, per poi non ricordare più nulla proprio a causa dello stato di ebbrezza. Una volta tornata a casa, la ragazza si è confidata coi genitori esponendo il suo timore di essere stata stuprata, al che i parenti hanno denunciato il fatto alla Polizia che ha avviato gli accertamenti.