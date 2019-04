Festa della tosatura, dopo 150 anni torna a Padova

Nel cuore di Padova, dopo oltre 150 anni, un gregge composto da mille pecore e accompagnato da giovani e donne pastori è stato accompagnato in una delle più grandi piazze d'Europa, il Prato della Valle, dove verrà ospitata la prima "Festa della Tosatura", domenica 14 aprile. Durante la festa sarà celebrato il rito di tosatura per le pecore in vista della transumanza verso i pascoli montani, e in quell’occasione a Padova si potrà assistere alla tradizionale raccolta della lana e della cura del gregge.