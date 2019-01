Fiaccolata per i due giovani scomparsi in Burkina Faso

La fiaccolata organizzata dalla comunità di Pianiga a Venezia per la scomparsa dell'architetto padovano Luca Tacchetto e l'amica canadese Edith Blais, di cui si sarebbero perse le tracce in Burkina Faso, avrebbe raccolto la presenza di circa 300 persone. Per i due ragazzi si ipotizza un rapimento da parte di militari estremisti islamici. All’evento però non sarebbero stati presenti i genitori di Luca, i quali si troverebbero in costante contatto con la Farnesina.