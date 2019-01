La figlia non si alza per andare a scuola, la madre le rasa la testa

Una madre di nazionalità romena è stata accusata dal tribunale di Belluno di abuso di mezzi di correzione per aver rasato la testa della figlia durante un momento in cui la ragazza era addormentata. La motivazione sarebbe un gesto educativo spinto dall’esasperazione della donna nei confronti del comportamento ritardatario della figlia nell’alzarsi la mattina e recarsi a scuola. I fatti risalgono a due anni fa, segnalati in seguito ai racconti fatti dalla stessa minorenne ai compagni.