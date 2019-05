Figlio di una coppia omosessuale non viene riconosciuto dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha divulgato la sua decisione secondo cui le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere la trascrizione all'anagrafe dell'atto di figliazione del bambino in Italia. “Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d'intenzione. Rigettata quindi la domanda di riconoscimento dell'efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione".