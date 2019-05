Finanza sequestra beni per 335.000 euro a Vicenza

La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un totale di oltre 335.000 euro, nei confronti del titolare di una azienda, operante nel settore del disegno tecnico industriale. La confisca dei beni è avvenuta in seguito ad un’indagine nel quale l’uomo è stato accusato di evasione fiscale totale per tutti gli anni controllati dalla finanza.