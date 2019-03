Si finge avvocato e deruba un’anziana, a Mestre

Arrestato un 27enne per una truffa appena commessa ai danni di una donna di 90 anni, a Mestre. Il malvivente si è finto un avvocato e si è presentato a casa della donna dicendo che il figlio della vittima era stato coinvolto in un incidente, richiedendo del denaro per aiutarlo immediatamente. La signora ha quindi consegnato contanti e gioielli al ladro, convita servissero ad aiutare il figlio. L’uomo però, mentre si allontanava, è stato sorpreso dai carabinieri che insospettiti l’hanno fermato e controllato, scoprendo i beni ottenuti in modo fraudolento, portando il responsabile all’arresto.