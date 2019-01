Si finge donna per adescare vittime sul web

Arrestato un presunto estorsore operante sul web sotto mentite spoglie femminili, in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità giudiziaria di Milano, per l’accusa di estorsione online in danno di svariate vittime adescate su chat private. Presentandosi come una ragazza, riusciva ad inviare malware alle sue vittime appropriandosi di dati personali sensibili, e inserendo foto e corrispondenza a sfondo sessuale, per poi ricattarli in cambio di pagamenti, anche in cripto-valuta.