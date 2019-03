Si finge medico per adescare ragazzine online, abusando di loro

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 50enne eseguita dalla Polizia di Stato, in seguito ad un caso di abusi sessuali compiuto dall’uomo nei confronti di alcune ragazze minorenni in provincia di Monza. Il responsabile, spacciandosi per medico, avrebbe instaurato un legame attraverso chat online, adescando le vittime e portandole a rapporti sessuali non protetti, spiegando di aver subito un intervento chirurgico che aveva reso il suo sperma un "miracoloso anticoncezionale”.