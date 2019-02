Fmi, critica al reddito di cittadinanza e quota 100

Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che il reddito di cittadinanza è un passo nella giusta direzione, ma che prevede benefit troppo alti, soprattutto per il sud Italia dove si registra un costo della vita minore, divenendo un disincentivo al lavoro e creando una sorta di dipendenza dal welfare. Riguardo a “Quota 100" invece, il Fmi ha ammesso che un pensionamento anticipato potrebbe aumentare il numero dei pensionati, riducendo la partecipazione al mercato del lavoro e la crescita potenziale, aumentando i già elevati costi pensionistici". Il tasso di povertà in Italia infatti non è solo più alto della media europea, ma lo è appunto tra le famiglie più giovani. Tutti questi fattori aumentano il rischio di recessione, bloccando la crescita del Paese.