Fmi, Italia principale elemento di rischio

L’Italia sotto i riflettori, additata dall'Fmi come uno dei principali elementi di rischio economico globale della crescita europea, insieme alla Germania. Con una stima del Pil 2019 quasi dimezzata allo 0,6%, il nostro paese sarebbe la più bassa fra le principali economie mondiali. Da Roma intanto arriva la replica del vicepremier Matteo Salvini: "piuttosto è il Fmi che è una minaccia per l'economia mondiale, con le sue previsioni errate, pochi successi e molti disastri". Alla critica si aggiunte anche il ministro dell'economia: "non credo che l'Italia sia un rischio né per l'Ue né globale, in realtà il rischio viene dalle politiche consigliate dal Fmi". Conclude infine Luigi Di Maio: "stiamo creando un nuovo stato sociale: non arretriamo, di fronte a chi addirittura definisce l'Italia una delle cause della recessione economica. Non lo possiamo accettare".