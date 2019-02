Focolaio di morbillo a Rimini

E’ stato segnalato a Rimini un nuovo focolaio di morbillo, con 17 casi notificati in tutta la provincia, soprattutto fra ragazzi delle scuole superiori, secondo un rapporto dell’azienda Ausl. Per due persone è stato inoltre necessario il ricovero ospedaliero di due casi, uno per complicazione encefalica e l'altro per una polmonite. Già attivo dalla fine del 2018, il focolaio ha richiesto l’attivazione del protocollo di rito che prevede la possibilità di vaccinazione per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale, cosa che non tutti però hanno accettato.