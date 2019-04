Fognini vince a Montecarlo, è un primato italiano

Fabio Fognini primeggia al torneo di Montecarlo, battendo in finale il serbo Dusan Lajovic in due set: si tratta della prima volta in cui un azzurro trionfa nella finale di un Masters 1000, dopo la vittoria di Nicola Pietrangeli nel 1968. "Grazie a tutti, sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Bravo a Lajovic: la prima finale è dura, continui a lavorare, presto toccherà a lui". Sono le parole di Fabio Fognini, durante il discorso ufficiale del dopopartita a Montecarlo, nel quale aggiunge: “Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia, che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. E... Non so più che dire... Anzi, ho una dedica speciale per mia madre che farà il compleanno”.