Fontana indagato per abuso d’ufficio

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano nel quale sono state effettuate ben 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del proprio socio Luca Marsico ad un incarico in Regione Lombardia.

"Vergognosi attacchi all'uomo, all'avvocato, a un sindaco e a un governatore la cui onestà e trasparenza non sono mai state messe in discussione in tanti anni, né mai potranno esserlo oggi o in futuro”, risponde il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione all'inchiesta di Milano. Il vicepremier ha inoltre sottolineato "la necessità di punire eventuali singoli colpevoli”.