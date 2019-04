Foreign fighter vuole tornare in Italia

Monsef El Mkhayar, foreign fighter marocchino di 24 anni partito per la Siria nel 2015, è da tempo detenuto nel Paese arabo dalle autorità curde, e afferma di essersi dissociato dall'Isis e di voler collaborare con le autorità italiane. Il giovane, condannato in primo grado a 8 anni per terrorismo internazionale, vuole tornare in Italia secondo quanto appreso dalle sue interviste in carcere. Attualmente i giudici hanno rinviato la prima udienza del secondo grado al 20 marzo 2020 per avere il tempo di capire se Monsef riuscirà a tornare nella Penisola.