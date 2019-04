Forme di parmigiano sequestrate a Parma e Reggio Emilia

Sequestro di 196 forme di formaggio a pasta dura a causa del latte non conforme alla disciplinare, e recanti sulla superficie i segni distintivi della Dop Parmigiano Reggiano, per un valore di 69.000 euro. Il sequestro è stato portato a termine dai carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Parma, ai danni di due società nelle province di Parma e Reggio Emilia, le quali hanno utilizzato 100 tonnellate di latte non conforme. Secondo le normative di produzione, le vacche da latte provenienti da altre filiere possono essere introdotte nel circuito tutelato solo dopo 4 mesi dall'arrivo in azienda, per adeguare l'alimentazione delle mucche ai dettami della Dop.