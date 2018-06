La Corte dei Conti di Milano chiede 5 milioni a Formigoni, ma egli risponde: "Non posseggo nulla"

Nei giorni scorsi la Procura della Corte dei Conti di Milano ha disposto il sequestro conservativo di 5 milioni di euro a Roberto Formigoni. Al centro del sequestro ci sarebbero quindici immobili, tre conti correnti e crediti istituzionali. Come emerso poi dagli atti della procura contabile, i "crediti" per le cariche istituzionali ricoperte da Formigoni, oggetto di sequestro conservativo, sono l'assegno "vitalizio" da ex deputato ed ex senatore e il "trattamento pensionistico" per l'incarico di parlamentare europeo, ricoperto negli anni '80. E ancora il "vitalizio" e la "indennità di fine mandato" da governatore della Lombardia. L'ex governatore della Lombardia ha bollato il sequestro cautelare come "fake news". Formigoni ha fatto sapere che "nulla" gli è stato sequestrato "perché nulla posseggo. E tutto quanto possedevo (poco in verità) mi è stato già sequestrato da anni, per ordine della Magistratura e che la notizia che vuol far credere che io possegga un tesoretto da 5 milioni che può essere sequestrato è falsa".