Formigoni, respinta la richiesta di scarcerazione della difesa

Respinta dalla Corte d’Appello di Milano la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni di dichiarare l'inefficacia dell'ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore Antonio Lamanna. Formigoni infatti è finito in carcere lo scorso 22 febbraio a Bollate per scontare la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell'ambito del caso Maugeri-San Raffaele, e a causa del respingimento della richiesta, dovrà continuare a permanere nella struttura.