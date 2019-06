Foto di una ragazzina nuda trovate nel gruppo whatsapp della sua classe

In una scuola media della provincia di Pavia, sono state trovate le foto di una ragazza di 13 anni nuda all’interno di un gruppo whatsapp della sua classe, per cui sono in corso gli accertamenti della polizia. Immediatamente dopo che la psicologa è venuta a sapere che i contenuti multimediali della ragazzina erano finiti nella chat di classe, sono stati informati gli insegnanti e la dirigente scolastica che hanno convocato i genitori dei ragazzi coinvolti ed avvisata la Questura. Si cerca il responsabile della diffusione di quei contenuti.