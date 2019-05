Frana nel Bolognese, evacuate diverse abitazioni

Una grossa frana provocata dal maltempo degli ultimi giorni ha causato il crollo di una casa questa mattina a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna senza per fortuna causare feriti. Infatti l'anziana donna che vi abitava è riuscita a fuggire in tempo, mentre altre dieci abitazioni poco più a valle sono state evacuate dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con tre squadre e con l'elicottero.