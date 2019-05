Frane, evacuata una stalla nell’Appennino modenese

Evacuata la stalla di un allevamento bovino sull'Appennino modenese vicino al castello di Brandola, dopo essere stata dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco a causa dei danni provocati dalle frane che hanno compromesso le fondazioni dell'edificio, mentre non ci sono stati danni per l'abitazione dei gestori dell'impianto, vicino alla stalla. Inoltre è stato coordinato il trasloco delle 64 mucche ospitati in un'altra struttura, finché non si sia trovata una nuova sistemazione.