Frecce tricolori tornano a volare in Italia

Le Frecce tricolori sorvoleranno il cielo di Modena per la seconda volta dal 2007. La flotta sorvolerà il giorno di venerdì 21 giugno per l'omaggio al monumento restaurato dedicato al colonnello pilota Fulvio Setti e ai caduti militari e civili. Il monumento degli Aviatori si trova al limite dell'area del parco Ferrari dove si sviluppava l'Aerautodromo di Modena, ed è stato creato per mezzo di un esemplare di aeroplano da addestramento, un Fiat G46 prodotto tra il 1948 e il 1952. Infatti, prima del sorvolo della città da parte delle Frecce Tricolore, un esemplare di Fiat G46 uguale a quello del monumento attraverserà il cielo di Modena in un'esibizione insieme storica.