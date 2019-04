Friday for future, continua la serie di manifestazioni per il clima

Riprende in piazza del Popolo a Roma la manifestazione dei Fridays For Future, gli scioperi per il clima ispirati dall'attivista svedese Greta Thunberg la quale prenderà la parola in piazza del Popolo a mezzogiorno. "Tanta gente importante si congratula con me, ma non so di che cosa si congratuli. Milioni di studenti sono andati in sciopero per il clima, e nulla è cambiato". Sono le parole di Greta Thunberg che ha parlato ieri al Senato a Roma con tono deciso e duro. Insieme a lei, sono migliaia le persone arrivate da tutto il mondo per far sentire la propria voce.