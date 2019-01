Frode fiscale in un’azienda cinese a Vicenza

La guardia di Finanza di Vicenza avrebbe sequestrato circa 755.000 euro ad un'imprenditrice di origine cinese operante nell'industria del pellame. I finanzieri infatti avrebbero evidenziato delle anomalie sul conto corrente della ditta di Villaverla, che sarebbe poi stata denunciata per aver dichiarato dal 2014 al 2017, costi fittizi per 1,1 milioni di euro e 300.000 euro di Iva. Il sequestro avrebbe riguardato tutti conti correnti della ditta, e l’accusa per frode fiscale.