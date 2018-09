Frode internazionale, sequestrati 25 milioni di euro a Bologna

Utilizzavano svariati prestanome per creare catene societarie, costituite da società italiane e altre straniere, alcune di esse situate in Paesi “off shore” tra cui le Isole Vergini o Panama. Tutta questa struttura era stata messa in piedi per occultare e far perdere le tracce della reale entità del reddito dei soci.

A scoprire la fitta rete è stata Guardia di Finanza di Bologna, la quale ha successivamente messo in atto dei sequestri di beni mobili, immobili , auto, quote societarie, polizze e conti correnti, per circa 25 milioni di euro.

In totale nella vicenda sono sedici gli indagati per frode fiscale, i quali si servivano di un giro di fatture false volutamente gonfiate, per prestazioni di in favore di due società di basket, con sede a Imola e Parma.