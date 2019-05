Frode internazionale, sgominato un business da 25 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa, la quale ha portato all’esecuzione di 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre agli stati di Slovacchia, Croazia e Slovenia. I finanzieri stanno inoltre eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 8,5 milioni di euro per reati tributari e riciclaggio, con al centro dell'inchiesta un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, formata da 42 società operanti nel settore della prevenzione antincendio e antinfortunistica.