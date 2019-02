Frontale in autostrada, un morto e una ferita

Grave incidente stradale sulla Statale Adriatica alle porte di Ravenna, dove un automobilista ha perso la vita e la donna insieme a lui è rimasta gravemente ferita, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le ricostruzioni, l’auto con a bordo le due vittime stava procedendo verso nord, quando si è schiantata frontalmente contro un camion in direzione opposta: mentre il mezzo pesante è finito fuori strada, l’automobile è rimasta completamente distrutta nello scontro, bloccando il traffico e rendendo inoltre difficile l’estrazione delle vittime non ancora identificate. La donna si trova ora al Bufalini di Cesena.