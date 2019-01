Frontale tra due auto, muore un senegalese

Un cittadino senegalese di 54 anni, Andy Ndiave, residente a Montebelluna in provincia di Treviso, è morto in seguito ad un incidente stradale lungo la regionale Castellana, nei pressi di Castelfranco Veneto. Nel disastro, l’automobile si è scontrata frontalmente con un’altra auto per cause ancora da accertare, facendolo morire all’istante. Ferita anche una donna a bordo dell’altra vettura, trasportata all’ospedale Castelfranco per accertamenti, in condizioni non gravi.