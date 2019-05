Fuga di gas in un asilo a Milano, nessun ferito

Evacuata una scuola materna di Milano, a causa di una presunta fuga di gas verificatasi nel mattino: nonostante non ci siano stati feriti, il 118 ha precisato che dei 160 bambini, 14 hanno avuto bisogno di essere valutati sul posto per "sintomi alle vie aeree" causati dall’inalazione del gas. Sul posto si sono recati quindi anche i Vigili del fuoco, per cercare e risolvere il problema della perdita.