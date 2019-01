Fuga di gas in un palazzo, evacuate 162 famiglie a Bologna

Una fuga di gas costringe all'evacuazione di 162 famiglie in via Lorenzetti, nella periferia di Bologna in un edificio che si affaccia sulla strada, chiusa al traffico veicolare in modo precauzionale. Sul posto Vigili del Fuoco, tecnici di Hera, Polizia Locale e Polizia di Stato, che hanno individuato dopo qualche ora la falla, procedendo alla riparazione. Le persone sfollate invece sono rimaste nel vicino centro sociale Rosa Marchi in via Pietro Nenni come luogo di ricovero temporaneo, a cui è stato offerto anche un pasto caldo fornito dal Comune e il cui rientro è previsto per la serata dello stesso giorno.