Fuga di gas a Venezia, turisti dirottati dall’area

Un tubo di gas rotto da un operaio intento a svolgere dei lavori di manutenzione ha causato la deviazione di diversi turisti in piazza San Marco. La fuoriuscita ha infatti costretto la Polizia a creare un’area off limits e a far uscire tutte le persone al suo interno per metterle in sicurezza. Intervenuti anche i tecnici dell’Italgas per bloccare il guasto nel minor tempo possibile.