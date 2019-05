Fuggitivi in auto finiscono fuori strada, a Treviso

I Carabinieri di Pieve di Soligo in provincia di Trevisohanno arrestato in flagranza di reato tre uomini residenti a Conegliano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in seguito ad un inseguimento conclusosi con l'uscita fuori strada dell'auto dei fuggitivi. In manette un cittadino portoghese di 37 anni, e un uomo e una donna di 39 e 33 anni originari del Marocco. A causa del fondo stradale sdrucciolevole, l’auto è uscita di strada permettendo alle forze dell’ordine di bloccarli. Nella vettura sono stati poi trovati due panetti di hashish per un peso di circa 900 grammi totali.