Funzionario della motorizzazione condannato per corruzione

Condannato a 9 anni dal tribunale di Bergamo Richard Paul Vitti, 54enne di Bergamo nonché funzionario della Motorizzazione civile di Bergamo. L’accusa è di corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato e falso, per aver ricevuto soldi e favori da titolari delle scuola guida in seguito alle pressioni durante le sessioni d'esame e per "far andare nel verso giusto" gli esami delle patenti. Secondo le indagini, si tratta di tariffe di 250 euro per gli esami alla mattina e di 150 per quelli del pomeriggio.