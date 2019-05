Funzionario di Palazzo Chigi trovato morto a Parigi

Un funzionario di Palazzo Chigi è stato rinvenuto senza vita a Parigi con una ferita al mento, nei pressi dell’hotel in cui era ospite. Secondo le dichiarazioni dell'Ambasciata d'Italia, si tratta di un "decesso per cause naturali”. Il funzionario si trovava a Parigi per frequentare un corso di lingua nell'ambito degli scambi fra i due paesi ed è stato trovato riverso nel sangue e nel vomito. La polizia ha inoltre ritrovato nella sua cassaforte dell’hotel una chiave con un codice, una busta con 85 biglietti da 20 euro, una chiavetta USB e una scheda di memoria.