Funzionario della Salute sottrae 1,4 milioni di euro allo stato

Un funzionario del ministero della Salute è stato arrestato con l’accusa di peculato e autoriciclaggio, per aver dirottato sui suoi conti correnti i fondi dei rimborsi dei colleghi per quasi 1,4 milioni di euro negli ultimi due anni. Il tribunale di Roma ha quindi emesso una condanna di custodia cautelare in carcere, e il sequestro di beni mobili e immobili per 200.000 euro. In servizio presso la Direzione generale del personale, ha scatenato i sospetti degli inquirenti in seguito ad alcune transazioni finanziarie anomale, portando alla scoperta di fatture falsificate col proprio Iban. I soldi sottratti ammontano quindi a un milione e 395 mila euro, utilizzati tra l’altro per giocare alle video-lottery.