Da fuoco all’auto con dentro l’ex moglie, a Napoli

A Reggio Calabri è iniziata la caccia all’uomo nei confronti di un 42enne che ha dato fuoco all’auto all’interno del quale si trovava l’ex moglie. La donna ha riportato gravi ustioni, ma non è in pericolo di vita. Il responsabile, un pregiudicato originario di Ercolano in provincia di Napoli, si è allontanato a bordo di un’auto ed è ricercato in tutta la città, dopo essere stato visto da numerosi studenti del lice artistico “Frangipane”, davanti al quale si è consumato il reato.