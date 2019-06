Furgoncino prende fuoco ed esplode, a Marghera

Un incendio seguito da un’esplosione hanno distrutto un furgone per la vendita di panini a Marghera in provincia di Venezia: nell’episodio, 4 persone sono rimaste ferite e ricoverate in codice giallo all'ospedale di Mestre, due dei quali in condizioni serie. Sul luogo, i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio, per poi svolgere i rilievi per stabilire le cause del rogo, che ha provocato l'esplosione di una delle bombole di Gpl contenuti nel furgoncino.