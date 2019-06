Furti nel retail, il costo è di 49 miliardi di euro all’anno

Sono oltre 49 miliardi di euro all'anno i danni stimati dai furti nel settore del retail nella vendita al dettaglio, un totale di perdite. E' quanto emerge dal rapporto “Retail Security in Europe. Going beyond Shrinkage” condotto da Crime&tech, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: secondo i risultati del nuovo studio pubblicato, le perdite derivanti dalle differenze inventariali costano più di 49 miliardi di euro all'anno, pari al 2,05% del fatturato annuale del settore retail.