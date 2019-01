Gang di rapinatori fermata nel Bresciano

In via di esecuzione 14 ordinanze di custodia cautelare ad opera dei carabinieri della Compagnia di Carbonia, in collaborazione con i reparti competenti per territorio, con l'ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna" e del Nucleo Cinofili di Cagliari, tra il Sulcis e la provincia di Brescia. Le misure sarebbero state disposte dal Tribunale di Cagliari per alcuni soggetti, Italiani e Rom, ritenuti responsabili di rapina aggravata, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, ricettazione e minaccia aggravata contro agenzie di assicurazione, addetti al ritiro degli incassi di slot machine.